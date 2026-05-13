SPD-Fraktion sieht Koalition wieder auf Kurs
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SPD-Fraktion sieht Koalition wieder auf Kurs

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Nach dem Koalitionsausschuss sieht SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese das Bündnis aus Union und SPD wieder auf Kurs. “Wir haben wieder Tritt gefasst”, sagte Wiese der “Rheinischen Post” (Donnerstagausgabe).

Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er ergänzte, nun gelte es, in dem wiedergefundenen Arbeitsmodus zu bleiben und vor dem Sommer politisch abzuliefern. Die Sitzung des Koalitionsausschusses sei sehr wichtig gewesen, sagte der SPD-Politiker weiter. Man habe gemeinsam und vertrauensvoll Wege zu dringenden Lösungen für das Land erarbeitet.

So seien Zeitpläne für entscheidende Modernisierungsprojekte abgesteckt und ein Dialog mit den Sozialpartnern vereinbart worden, um eine breite Zustimmung zu den Reformen zu erwirken, erklärte Wiese.

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