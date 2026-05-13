Jürgen Dreiocker neuer Leiter der Polizeiinspektion Pfaffenhofen – Verabschiedung von Sandra Landes
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Jürgen Dreiocker neuer Leiter der Polizeiinspektion Pfaffenhofen – Verabschiedung von Sandra Landes

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Pfaffenhofen an der Ilm, 13. Mai 2026 – In einer feierlichen Zeremonie im Historischen Rathaus von Pfaffenhofen wurde heute Vormittag die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Pfaffenhofen, Polizeioberrätin Sandra Landes, offiziell verabschiedet. Seit Februar 2026 ist Landes im Stab des Polizeipräsidiums Ingolstadt tätig.

Inhalte im Überblick

Einführung des neuen Inspektionsleiters

In der gleichen Veranstaltung wurde Polizeioberrat Jürgen Dreiocker als neuer Leiter der Polizeiinspektion Pfaffenhofen eingeführt. Zu den Ehrengästen zählten bedeutende Vertreter aus Politik, Justiz, Polizei sowie anderen wichtigen Institutionen und Behörden der Region. Landrat Albert Gürtner und Bürgermeister Thomas Herker richteten Grußworte an die Anwesenden.

Musikalische Begleitung und Worte der Anerkennung

Der stellvertretende Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Paul Roth, begrüßte die Gäste persönlich. Polizeipräsidentin Kerstin Schaller würdigte die musikalischen Beiträge des bayerischen Polizeiorchesters, die der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen verliehen. Schaller schätzte zudem die Expertise und die Art von Sandra Landes, die nun im Präsidium des Verbandes Oberbayern Nord eine neue Rolle angenommen hat.

Neue Aufgaben und Herausforderungen

Jürgen Dreiocker übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Pfaffenhofen mit umfangreicher Erfahrung und ausgeprägtem Feingefühl für zwischenmenschliche Belange. Zuvor leitete er fast 12 Jahre die Polizeiinspektion Germering. Seine neue Aufgabe betrachtet Schaller als ideale Herausforderung nach seiner langjährigen Tätigkeit in Germering.

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Polizeipräsidentin Schaller wünscht Polizeioberrätin Sandra Landes und Polizeioberrat Jürgen Dreiocker viel Erfolg und das nötige Glück für ihre künftigen Herausforderungen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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