Gauck: Nächstes Staatsoberhaupt muss keine Frau sein

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck ist offen auch für einen männlichen Nachnachfolger. Das sagte er auf einer Veranstaltung des Magazins “Stern” in Hamburg.

“Ich habe mal gesagt, ich kann mir eine katholische Intellektuelle als Bundespräsidentin wünschen. Aber es muss ja auch nicht eine Frau sein”, so der 86-Jährige. Er hätte es zwar ganz gerne, und viele andere in Deutschland auch, aber letztlich komme es nicht auf das Geschlecht an, sondern darauf, dass man bereit sei, zu hören und zu geben und den Eindruck erworben habe, dass das Leben einem einige Sachen beigebracht habe, die man mit anderen teilen möchte.

Namen geeigneter Kandidaten wollte Gauck öffentlich nicht nennen.