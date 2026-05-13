Augsburger Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein fest

Augsburg – Ein 30-jähriger Autofahrer wurde am Montagabend auf der Haunstetter Straße in Augsburg von der Polizei gestoppt, nachdem er alkoholisiert hinter dem Steuer unterwegs war.

Polizeikontrolle deckt Alkoholkonsum auf

Gegen 21.30 Uhr fiel der 30-Jährige einer Polizeistreife auf, die ihn prompt kontrollierte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille fest. Darüber hinaus verfügte der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutentnahme an und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Haftbefehl nach Vorführung beim Haftrichter

Bereits am folgenden Tag, Dienstag, wurde der 30-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann, der bosnisch-herzegowinische Staatsbürger ist, wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 30-Jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.