Polizeibericht Augsburg vom 12.05.2026

Augsburg – Kriminalpolizei gibt Tipps in Sachen Einbruchsschutz

Angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit gibt die Kriminalpolizei Tipps, wie man sich erfolgreich vor Einbruch schützen kann. Der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch zeigt, dass Präventionsmaßnahmen wirken. So blieben im Jahr 2024 nahezu die Hälfte (45,7 Prozent) der Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken.

Mit folgenden Tipps machen Sie den Langfingern das Leben schwer:

Schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung verlassen.

Verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. Denken sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen auch vermeintlich sichere Verstecke

Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, z.B. in Social Media.

Informieren Sie Ihre Nachbarn und die Polizei über Ihre verdächtigen Beobachtungen

Notieren Sie Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen

Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Unter folgendem Link können Sie Beratungsstellen in Ihrer Nähe suchen:

https://www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche/