Mercedes verkauft Berliner Autohäuser an kanadischen Investor
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Mercedes verkauft Berliner Autohäuser an kanadischen Investor

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Die Niederlassungen von Mercedes-Benz in Berlin werden offenbar an den kanadischen Investor Kuldeep Billan, Chef und Gründer der Alpha Auto Group, verkauft. Das berichtet die “Bild” unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Mercedes-Stern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Am Montag wurde demnach einigen der 1.200 Mitarbeiter in Berlin per Mail der Verkauf ihres Vertriebsnetzes mitgeteilt. Betroffen sind laut “Bild” die sieben Berliner Dependancen Spandau, Marienfelde (ohne das Werk), Holzhauser Straße, Rhinstraße, das Airport-Center Schönefeld, das Lack- und Karosseriezentrum Ludwigsfelde und die Mercedes-Welt am Salzufer.

Demnächst sollen der Zeitung zufolge dann unter anderem auch die Niederlassungen in Hamburg, München und Rhein-Ruhr verkauft werden. Insgesamt sollen bundesweit rund 8.000 Mercedes-Mitarbeiter betroffen sein.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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