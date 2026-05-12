Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B12 bei Kirchdorf: Straße für mehrere Stunden gesperrt

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Bundesstraße B12 bei Seibersdorf ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Der Unfall geschah um etwa 11:00 Uhr und involvierte drei Fahrzeuge, die alle in Richtung München unterwegs waren.

Unfallhergang und beteiligte Fahrzeuge

Der Motorradfahrer und eine 79-jährige Pkw-Fahrerin überholten einen Lkw, als es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw kam. Die Unfallstelle wurde schnell von der örtlichen Feuerwehr Kirchdorf sowie Rettungskräften abgesichert. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Folgen und Sperrung der Bundesstraße B12

Die Pkw-Fahrerin wurde mit ernsten Verletzungen in einem anderen Krankenhaus stationär behandelt, während ihr Beifahrer nur leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Verkehrsbehinderungen und Rückstau

Die Bundesstraße B12 musste in beiden Richtungen bis 14:35 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu einem erheblichen Rückstau kam. Die Verkehrsregelung übernahmen die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und Polizeikräfte.