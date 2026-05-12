Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B12 bei Kirchdorf: Straße für mehrere Stunden gesperrt
Polizeipräsidium Niederbayern

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B12 bei Kirchdorf: Straße für mehrere Stunden gesperrt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Bundesstraße B12 bei Seibersdorf ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Der Unfall geschah um etwa 11:00 Uhr und involvierte drei Fahrzeuge, die alle in Richtung München unterwegs waren.

Inhalte im Überblick

Unfallhergang und beteiligte Fahrzeuge

Der Motorradfahrer und eine 79-jährige Pkw-Fahrerin überholten einen Lkw, als es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw kam. Die Unfallstelle wurde schnell von der örtlichen Feuerwehr Kirchdorf sowie Rettungskräften abgesichert. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Folgen und Sperrung der Bundesstraße B12

Die Pkw-Fahrerin wurde mit ernsten Verletzungen in einem anderen Krankenhaus stationär behandelt, während ihr Beifahrer nur leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Verkehrsbehinderungen und Rückstau

Die Bundesstraße B12 musste in beiden Richtungen bis 14:35 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu einem erheblichen Rückstau kam. Die Verkehrsregelung übernahmen die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und Polizeikräfte.

- Anzeige -
Challenge der Polizei in Straubing: Sporttest und Einblicke in den Polizeiberuf am 4. und 5. Juli 2026
Verkehrschaos am Brenner: Polizei warnt vor Staus und Sperrungen am 30. Mai 2026
Tödlicher Unfall auf Kreisstraße KEH 7: 31-Jähriger prallt mit AUDI gegen Baum
Tödlicher Baustellenunfall in Vilsbiburg: Arbeiter stürzt von Gerüst und stirbt an seinen Verletzungen
Jugendlicher nach Sexualdelikt in Straubing in Untersuchungshaft genommen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Maschinenhalle in Wittibreut brennt nieder: 400.000 Euro Schaden, keine Verletzten Maschinenhalle in Wittibreut brennt nieder: 400.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Nächster Artikel Monopolkommission: Tankrabatt kommt weitgehend an Monopolkommission: Tankrabatt kommt weitgehend an

Folgen Sie uns

You Might also Like