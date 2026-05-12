Großbrand in Pilsting: Sachschaden von 100.000 Euro, ein Verletzter

Am Sonntag, den 10. Mai 2026, erschütterte ein Brand in Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, die Gemeinde. Gegen 14:20 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in der Pfarrer-Müller-Straße gemeldet. Ein 57-jähriger Anwohner erlitt leichte Verletzungen.

Brandursache: Ermittlungen eingeleitet

Das Feuer, das von einer Feuerstelle in einem Garten ausging, breitete sich schnell auf eine nahegelegene Hecke aus und erfasste schließlich zwei Garagen und ein Wohnhaus. Eine Garage wurde vollständig zerstört, und das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro. Die Bewohner mussten in einer Notunterkunft untergebracht werden.

Technischer Defekt ausgeschlossen

Die Kriminalpolizei Landshut übernahm die Ermittlungen und schloss nach einer Begehung am Montag, den 11. Mai 2026, sowohl einen technischen Defekt als auch vorsätzliches Handeln als Brandursache aus.

Feuerwehreinsatz

Zum Löschen des Feuers waren mehrere Feuerwehren aus Pilsting, Landau, Großköllnbach, Weibling, Harburg, Wallersdorf und Mamming im Einsatz.