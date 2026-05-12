59-Jährige zeigt verbotenen Gruß und attackiert Mann im Münchner Einkaufszentrum

Am Freitag, den 8. Mai 2026, ereignete sich im Münchener Einkaufszentrum am Hart ein schwerwiegender Vorfall. Eine 59-jährige Deutsche führte einen verbotenen NS-Gruß aus, was von einem 30-jährigen Mann aus dem Landkreis München bemerkt wurde.

Rassistische Beleidigungen und körperliche Angriffe

Nach der Zurschaustellung der verbotenen Geste griff der 30-Jährige ein. Die Frau reagierte darauf mit rassistischen Beleidigungen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug sie den Mann mehrmals ins Gesicht und versuchte zudem, ihn zu bespucken und zu treten. Diese beiden Angriffe blieben jedoch erfolglos.

Polizeiliche Maßnahmen und rechtliche Schritte

Der 30-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtige schnell festnehmen. Sie wurde wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Das Kriminalfachdezernat 4 führt die weiteren Ermittlungen.

In einem getrennten Fall am Samstag, den 9. Mai 2026, wurde ein 15-jähriger Jogger in einer Grünanlage in der Walliser Straße, Fürstenried, Opfer eines Raubüberfalls. Zwei unbekannte Täter sprachen den Jugendlichen an, schlugen ihm ins Gesicht und zeigten ein Messer. Anschließend durchsuchten sie ihn und stahlen drei seiner Zahlungskarten.

Erfolglose Fahndung nach den Tätern

Der Jugendliche kehrte nach dem Überfall nach Hause zurück, wo seine Angehörigen die Polizei verständigten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Montag, den 11. Mai 2026, bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Forstenried gegen 11:40 Uhr verdächtige Klopfgeräusche. Beim Verlassen ihrer Wohnung traf sie im Hausflur auf einen unbekannten Mann mit einer Tasche, der sofort flüchtete.

Einbruch in leerstehende Wohnung

Nachdem die Frau die Polizei informiert hatte, stellten die Beamten fest, dass eine Tür im Obergeschoss gewaltsam geöffnet wurde. Aus der leerstehenden Wohnung wurden Uhren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geleitet. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.