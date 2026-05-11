29-Jähriger bei Messerangriff in Ludwigvorstadt schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, dem 10. Mai 2026, kam es in der Ludwigvorstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 29-jähriger Mann senegalesischer Staatsangehörigkeit wurde gegen 01:15 Uhr auf dem Gehweg vor einer Lokalität in der Goethestraße 10 von einem unbekannten Mann angegriffen und erlitt dabei Schnittverletzungen am Hals.

Ein Freund greift ein

Der Vorfall wurde von einem 26-jährigen Somalier beobachtet, der mit dem Opfer bekannt ist. Als der Angreifer versuchte, dem 29-Jährigen nachzusetzen, um weiter auf ihn einzuwirken, konnte der Zeuge dazwischentreten und den Täter abhalten. Die beiden Bekannten fuhren anschließend mit einem Taxi zu einer Wohnung, von wo aus der Taxifahrer die Polizei alarmierte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde das Opfer im Krankenhaus behandelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Münchner Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und intensive Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Täter oder dem Tatablauf gemacht haben, sich beim Kommissariat 11, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.