Gesuchter Straftäter am Münchener Flughafen festgenommen
Bundespolizei München

Gesuchter Straftäter am Münchener Flughafen festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Samstag, den 9. Mai, verhafteten Beamte der Bundespolizei am Flughafen München einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya.

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Haftbefehl bei Ausreisekontrolle entdeckt

Die Bundespolizisten stellten bei der Überprüfung im Fahndungssystem fest, dass der Reisende mit einem aktuellen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde. Der Mann war im Jahr 2020 rechtskräftig wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Da er die Strafe noch nicht angetreten hatte, lag eine Fahndungsausschreibung gegen ihn vor.

Direkte Überstellung an Justizvollzugsanstalt

Der geplante Urlaub des Mannes endete somit direkt am Flughafen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Justiz übergeben und zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Erding gebracht.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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