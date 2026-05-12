Einbruch im Fürther Kiosk: Unbekannte Täter entwenden 300 Euro und verursachen 2.000 Euro Sachschaden
Polizeipräsidium Mittelfranken

Einbruch im Fürther Kiosk: Unbekannte Täter entwenden 300 Euro und verursachen 2.000 Euro Sachschaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Nacht zum Dienstag, dem 12. Mai 2026, kam es in der Jakobinenstraße in der Fürther Innenstadt zu einem Einbruch in einen Kiosk. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten eine Geldkasse mit etwa 300 Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Inhalte im Überblick

Polizei sichert Spuren

Die Eingangstür des Kiosks wurde zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 04:30 Uhr, aufgebrochen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte umgehend die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen führt nun das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

Zeugen gesucht

Die Polizei hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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