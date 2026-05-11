Mutmaßlicher Kellereinbrecher in St. Johannis festgenommen – Diebesgut in Wohnung entdeckt
Polizeipräsidium Mittelfranken

Mutmaßlicher Kellereinbrecher in St. Johannis festgenommen – Diebesgut in Wohnung entdeckt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zivilen Kräften der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang in der Nacht zum Montag, dem 11. Mai 2026, die Festnahme eines mutmaßlichen Kellereinbrechers im Stadtteil St. Johannis in Nürnberg. Bei der Überprüfung seiner Wohnung wurde weiteres Diebesgut entdeckt.

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Beobachtung und Festnahme

Gegen 03:20 Uhr beobachteten die Beamten einen zunächst unbekannten Mann, der in ein Wohnhaus in der Wielandstraße eintrat. Kurz darauf verließ er das Anwesen mit mehreren Gegenständen. Die Polizisten entschieden sich, der Sache auf den Grund zu gehen. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige die Gegenstände aus dem Keller des Gebäudes gestohlen. In der Nähe fand man ein hochwertiges Fahrrad, das ebenfalls aus dem Anwesen entwendet worden war. Der 35-jährige deutsche Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Durchsuchung und Ermittlungsverfahren

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die sichergestellten Gegenstände führten zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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