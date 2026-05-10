17-Jähriger bei Unfall in Fürth schwer verletzt und ohne Führerschein erwischt
Polizeipräsidium Mittelfranken

17-Jähriger bei Unfall in Fürth schwer verletzt und ohne Führerschein erwischt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Samstagabend, den 9. Mai 2026, ereignete sich auf der Würzburger Straße in Fürth ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Inhalte im Überblick

Unfallhergang und Verletzungen

Ein 26-jähriger deutscher Audi-Fahrer wollte in der Würzburger Straße nach links abbiegen, um zu parken. Der 17-jährige moldauische Staatsangehörige, der hinter ihm fuhr, bemerkte das Vorhaben nicht rechtzeitig und versuchte den Audi zu überholen, was zu einer Kollision führte. Der Fahrer des KTM-Leichtkraftrads stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die eine sofortige Behandlung im Krankenhaus erforderten.

Sachschaden und Ermittlungen

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und der Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Fürth fest, dass mit dem Kennzeichen des Leichtkraftrads etwas nicht stimmte. Dieses entpuppte sich als Totalfälschung. Zudem war der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Strafrechtliche Konsequenzen

Der junge Fahrer muss sich nun vor der Justiz wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

- Anzeige -

Erstellt durch: Oliver Trebing

Motorraddiebstahl in Rothenburg: Kawasaki Z1 F im Wert von 15.000 Euro entwendet
Mutmaßlicher Kellereinbrecher in St. Johannis festgenommen – Diebesgut in Wohnung entdeckt
23-Jähriger in Nürnberg von Gruppe beraubt – Polizei sucht Zeugen
Frau in Weißenburg mit Messer bedroht: Polizei sucht flüchtigen Täter und Zeugen
Hochwertiges Pedelec in Fürth gestohlen: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Lauterbach sieht keine Pandemie-Gefahr durch Hantavirus Lauterbach sieht keine Pandemie-Gefahr durch Hantavirus
Nächster Artikel Gartenhaus in Kirchenlamitz abgebrannt: Ermittlungen zur Ursache laufen Gartenhaus in Kirchenlamitz abgebrannt: Ermittlungen zur Ursache laufen

Folgen Sie uns

You Might also Like