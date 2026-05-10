Lauterbach sieht keine Pandemie-Gefahr durch Hantavirus
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Lauterbach sieht keine Pandemie-Gefahr durch Hantavirus

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Der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht derzeit keine Gefahr einer Pandemie durch das Hantavirus.

Karl Lauterbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Lage ist für die deutsche Bevölkerung nicht gefährlich”, sagte Lauterbach der “Rheinischen Post”. Eine Pandemie drohe nicht, weil die Übertragbarkeit des Virus dafür nicht ausreiche. Zugleich sagte der Vorsitzende des Bundestags-Forschungsausschusses, einzelne Fälle werde es immer geben. Eine schnelle Verbreitung sei derzeit aber nicht zu befürchten.

Das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff “Hondius” war zuvor vor Teneriffa eingetroffen. Die Passagiere, darunter mehrere Deutsche, sollen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem nahegelegenen Flughafen gebracht und umgehend in ihre Heimatländer ausgeflogen werden.

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