Gartenhaus in Kirchenlamitz abgebrannt: Ermittlungen zur Ursache laufen
Polizeipräsidium Oberfranken

Gartenhaus in Kirchenlamitz abgebrannt: Ermittlungen zur Ursache laufen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Kirchenlamitz im Landkreis Hof kam es am Samstagmittag zu einem folgenschweren Brand. Ein Gartenhaus geriet in Flammen und wurde vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

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Brand breitet sich schnell aus

Gegen 13.30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand in dem Gartenhaus. Eigene Löschversuche scheiterten, und bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Vollbrand. Eine Rettung des Gartenhauses war nicht mehr möglich.

Hitzeschaden an Fahrzeug

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein neben dem Gartenhaus abgestelltes Auto beschädigt. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug erfolgreich verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt derzeit zur unklaren Ursache des Feuers.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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