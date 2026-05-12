Weltklasse-Spieler verstärken Tennis-Team – TC Augsburg startet in die Bundesligasaison
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Weltklasse-Spieler verstärken Tennis-Team – TC Augsburg startet in die Bundesligasaison

Presse Augsburg
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Der ehemalige Weltranglisten-3. Stefanos Tsitsipas führt den Top-Kader der 1. Herrenmannschaft des TC Augsburg als Rückkehrer in die 1. Tennis Bundesliga an. Foto: Hans Rußwurm via PM TCA

Der TC Augsburg kehrt nach dem Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd zurück in die höchste deutsche Spielklasse. Für die neue Saison hat der Verein einen spektakulären Kader zusammengestellt – angeführt von Stefanos Tsitsipas und Borna Coric.

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Bei den vier Heimspielen dürfen sich die Zuschauer im Siebentischwald direkt auf Topduelle freuen. Zum Auftakt wartet am 5. Juli der amtierende deutsche Meister TC Bredeney, ehe eine Woche später das bayerische Derby gegen TC Großhesselohe folgt.

Neben der Bundesliga finden im August auch wieder die Schwaben Open by Great2Stay statt.

Tsitsipas führt den Top-Kader an

Besonders prominent besetzt ist die Mannschaft mit Stefanos Tsitsipas. Der 27-jährige Grieche stand bereits auf Platz drei der Weltrangliste. Er gewann 2019 mit den ATP Finals die inoffizielle Tennis-WM gegen den Österreicher Dominic Thiem, stand in den Grand Slam-Finals der Australian (2023) und French Open (2021) und gewann unter anderem mehrfach das Masters-Turnier von Monte-Carlo.

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Mit Borna Coric, Borna Gojo und Duje Ajdukovic verstärken weitere internationale Topspieler den Kader. Auch Aufstiegshelden wie Martin Damm, Martin Krumich und Patrik Rikl bleiben dem TCA erhalten.

Ticketverkauf bereits gestartet

Der Vorverkauf für die Bundesliga-Heimspiele und die Schwaben Open läuft bereits. Angeboten werden Einzeltickets, Dauerkarten sowie der neue „Schwaben Tennis Pass“, der Zugang zu allen Heimspielen und Turniertagen ermöglicht.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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