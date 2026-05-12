Drei Unfälle auf A96 bei Lindau: Schnee führt zu erheblichen Sachschäden, Fahrer unverletzt

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A96 in Richtung Lindau ein schwerer Verkehrsunfall bei Pechtensweiler. Ein 74-jähriger Deutscher verlor aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sportwagen und landete im Straßengraben, nachdem er mit einem Verkehrsschild kollidiert war. Die Schadenssumme beläuft sich auf geschätzte 140.000 Euro. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der Einsatz der Polizei führte zur kurzfristigen Sperrung der rechten Fahrspur zur Bergung des Autos.

Weitere Unfälle auf der Gegenspur

In den Minuten darauf kam es auf der Gegenspur in Richtung München zu zwei weiteren Unfällen. Ein 34-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Leitplanke, was den Wagen ins Bankett rutschen ließ. Der Sachschaden beträgt hier 25.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Zur gleichen Zeit überschlug sich ein nachfolgender 38-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen, der auf dem Dach zum Liegen kam. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Lindau gebracht. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt, mit einem geschätzten Schaden von 30.000 Euro.

Komplette Sperrung der Fahrbahn

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn Richtung München vollständig für eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursachen. Alle drei Fahrer werden vermutlich mit Bußgeldern rechnen müssen, da sie ihre Fahrweise nicht an die winterlichen Bedingungen angepasst hatten.