Polizei Kempten bietet 2026 kostenfreie E-Bike-Sicherheitstrainings für Senioren an
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Polizei Kempten bietet 2026 kostenfreie E-Bike-Sicherheitstrainings für Senioren an

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

KEMPTEN. Die Polizeiinspektion Kempten bietet im Jahr 2026 eine Reihe von kostenlosen Fahrsicherheitstrainings für Seniorinnen und Senioren an, die Pedelecs nutzen. Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.

Inhalte im Überblick

Fahrsicherheitstrainings speziell für Senioren

Die Kurse sind speziell auf Seniorinnen und Senioren ausgerichtet, die durch fachliche Anleitung und praktische Übungen ihre Sicherheit beim Fahren eines E-Bikes erhöhen möchten. Voraussetzung für die Teilnahme sind erste Erfahrungen im Umgang mit dem Pedelec. Alle Teilnehmenden werden gebeten, ihr eigenes E-Bike, einen Helm und gegebenenfalls ein Getränk mitzubringen. Die Teilnahme am Kurs ist völlig kostenfrei.

Erstes Training im Mai 2026

Das erste Training findet am Donnerstag, den 21. Mai 2026, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem städtischen Verkehrsübungsplatz am Adenauerring 12 in 87439 Kempten (Allgäu) statt. Die genauen Anmeldemodalitäten sowie weitere Termine können dem veröffentlichten Plakat entnommen werden.

Polizei freut sich auf Teilnahme

Die Polizeiinspektion Kempten freut sich auf eine rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit den Teilnehmenden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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