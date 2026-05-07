Brand in Günzacher Fabrik: 13 Leichtverletzte nach Rauchentwicklung bei Schweißarbeiten
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Brand in Günzacher Fabrik: 13 Leichtverletzte nach Rauchentwicklung bei Schweißarbeiten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Mittwochnachmittag gegen 14:35 Uhr ereignete sich ein Brandvorfall in einem Fabrikgebäude in Günzach. Während der Ausführung von Schweißarbeiten an einer Maschine entzündeten sich Papierreste in einem Auffangbehälter. Durch diesen Vorfall kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Kellerbereich des Gebäudes.

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13 Personen durch Rauch leicht verletzt

Infolge der Rauchentwicklung erlitten insgesamt 13 Personen leichte Verletzungen. Glücklicherweise konnten alle Betroffenen nach einer ersten Behandlung durch die vor Ort anwesenden Rettungskräfte entlassen werden.

Feuerwehren und Rettungsdienst im Großeinsatz

Der Sachschaden blieb nach ersten Erkenntnissen unbedeutend. Die Feuerwehren aus Günzach und Obergünzburg sowie der Rettungsdienst waren mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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