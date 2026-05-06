Brutaler Angriff auf Radfahrer am Illerradweg endet tödlich für flüchtenden Täter

Am Dienstagabend kam es in Neu-Ulm zu einem schockierenden Angriff auf einen 57-jährigen Radfahrer. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf dem Illerradweg in der Nähe des Illerholzwegs, als ein 26-jähriger Mann den Radfahrer unvermittelt vom Fahrrad stieß. Das Opfer stürzte in die angrenzende Iller, und der Angreifer ließ nicht ab, sondern drückte den Kopf des Radfahrers unter Wasser und verletzte ihn mit einem Messer. Trotz der Attacke überlebte der Radfahrer schwer verletzt und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Schnelle Fahndung führt zu dramatischem Ende

Zeugen des Angriffs sprachen den mutmaßlichen Täter, einen tschechischen Staatsbürger, an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei in Bayern und Baden-Württemberg wurde eingeleitet. Der Tatverdächtige konnte schließlich im Bereich einer Brücke der B30 zur Überleitung zur B28 lokalisiert werden. Bei der Ansprache durch die Polizei sprang der Mann von der Brücke und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ermittlungen zum Tathergang im Gange

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen in diesem Fall. Im Mittelpunkt stehen der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden.