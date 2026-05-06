Blitzschlag zerstört Lagerhaus in Münchberg – 25.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Oberfranken

Blitzschlag zerstört Lagerhaus in Münchberg – 25.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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MÜNCHBERG, LKR. HOF. In der Nacht zum Dienstag wurde ein Lagerhaus im Ortsteil Meiernhof durch einen Brand völlig zerstört, der durch einen Blitzschlag verursacht wurde.

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Lagerhaus brennt bis auf die Grundmauern nieder

Das Feuer brach kurz vor Mitternacht in einem Lagerhaus nahe einer Trafostation in Meiernhof aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude, in dem Werkzeuge und Ersatzteile gelagert waren, bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Blitzschlag als Ursache ermittelt

Zu der Zeit, als das Feuer ausbrach, zog ein heftiges Gewitter über die Ortschaft und es kam zu mehreren Blitzeinschlägen. Zunächst war die Brandursache unklar, doch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof haben inzwischen zweifelsfrei ergeben, dass ein Blitzschlag den Brand ausgelöst hat.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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