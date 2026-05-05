Scheunenbrand in Konradsreuth: Evakuierung wegen Explosionsgefahr durch Gasflaschen

In Konradsreuth, Landkreis Hof, kam es am Dienstagnachmittag im Ortsteil Weißlenreuth zu einem Brand in einer Scheune. Vorsorglich wurden mehrere Anwohner aus ihren Wohnhäusern evakuiert.

Notruf und schnelle Reaktion der Einsatzkräfte

Um 16:25 Uhr ging der Notruf über das Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein. Einsatzkräfte aus umliegenden Feuerwehren eilten zum Ort des Geschehens. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, ein 71-jähriger Mann und seine Frau, konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Evakuierung aus Sicherheitsgründen

Aufgrund eines größeren Dieseltanks und mehrerer Gasflaschen, darunter eine mit Acetylen gefüllt, wurden alle Anwohner im Umkreis von 100 Metern evakuiert. Der Bürgermeister der Gemeinde übernahm die Versorgung der etwa 20 evakuierten Personen.

Kontrollierte Maßnahmen der Feuerwehr

Stand 18:50 Uhr: Die Evakuierung bleibt bestehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr reißen kontrolliert Teile der Scheune mit schwerem Gerät ein, um die Wärmequelle zu lokalisieren.