Brand in Bayreuther Wohnhaus: Vier Verletzte durch Rauchgas im Kellerbrand
Polizeipräsidium Oberfranken

Brand in Bayreuther Wohnhaus: Vier Verletzte durch Rauchgas im Kellerbrand

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Am Sonntagnachmittag kam es in Bayreuth zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Schwindstraße, bei dem vier Personen verletzt wurden. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Contents

Dichter Rauch und Rettungseinsatz

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht, während eine Person aus dem Obergeschoss gerettet wurde. Alle vier Betroffenen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.

Sachschaden und Ursachenforschung

Der Brand entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Keller, doch die genaue Ursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth prüft derzeit die Möglichkeit eines technischen Defekts als Ursache. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Keine Hinweise auf K.O.-Tropfen nach Faschingsfeier in Rödental
Unbekannte Chemikalie in Regnitzlosauer Kläranlage entdeckt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Tatverdächtiger greift Arbeitskollegen in Bamberger Supermarkt mit Schlagring an – Untersuchungshaft angeordnet
Schüsse auf Wohnhaus in Stockheim: Zwei Männer festgenommen, Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts
Wohnhausbrand in Marktschorgast verursacht 100.000 Euro Schaden, Bewohnerin unverletzt
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Polizeieinsatz in Memmingen: Schusswaffengebrauch verletzt eine Person, keine Gefahr für Unbeteiligte Polizeieinsatz in Memmingen: Schusswaffengebrauch verletzt eine Person, keine Gefahr für Unbeteiligte
Nächster Artikel Grenzpolizei Passau stoppt gestohlenen Nissan mit gefälschten Papieren an A3-Rastanlage Syrer ohne Fahrschein in Ingolstadt festgenommen: Haftbefehl und Ermittlungen wegen Leistungserschleichung

Folgen Sie uns

You Might also Like