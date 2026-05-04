Brand in Bayreuther Wohnhaus: Vier Verletzte durch Rauchgas im Kellerbrand

Am Sonntagnachmittag kam es in Bayreuth zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Schwindstraße, bei dem vier Personen verletzt wurden. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Dichter Rauch und Rettungseinsatz

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht, während eine Person aus dem Obergeschoss gerettet wurde. Alle vier Betroffenen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.

Sachschaden und Ursachenforschung

Der Brand entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Keller, doch die genaue Ursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth prüft derzeit die Möglichkeit eines technischen Defekts als Ursache. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.