Unbekannte Chemikalie in Regnitzlosauer Kläranlage entdeckt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

In der Kläranlage Klötzlamühle bei Regnitzlosau wurde am Freitag (01.05.) eine größere Menge einer unbekannten Chemikalie entdeckt. Ein Angestellter bemerkte etwa 25 Liter der Substanz, die über die Abwasserleitung einfloss.

Keine Schäden in der Kläranlage

Dank des schnellen Handelns des Klärwärters und des regulierenden Hebewerkes konnte ein biologischer Schaden in der Anlage verhindert werden. Die Polizei informierte umgehend das Wasserwirtschaftsamt, das Proben der Substanz für weitere Untersuchungen entnahm.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen eines Umweltdelikts und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 an die Kripo Hof zu wenden.