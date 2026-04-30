Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in Hallerndorf verursacht hohen Sachschaden

Hallerndorf, Lkr. Forchheim. Am Mittwochmittag hat ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in Hallerndorf einen erheblichen Sachschaden verursacht. Der Brand brach in einem ungenutzten Pool aus, der Abstellort für diverse Gegenstände war. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Bamberg.

Bewohnerin bemerkt Rauch und alarmiert Rettungskräfte

Gegen 12:45 Uhr wählte eine Bewohnerin des Hauses im Föhrenweg den Notruf, nachdem sie Rauchgeruch wahrgenommen hatte. Sie verließ daraufhin gemeinsam mit anderen Personen das Gebäude. Rund 40 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Gemeinden rückten aus, um den Brand zu löschen.

Kein Personenschaden, jedoch erheblicher Sachschaden

Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden, alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 100.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Brandursache wird momentan von der Kriminalpolizei Bamberg untersucht. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer im ausgedienten Pool im Kellerbereich ausgebrochen ist.