Unbekannter Täter zerstört Verkaufsautomat in Augsburg-Lechhausen – 1.000 Euro Schaden
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Unbekannter Täter zerstört Verkaufsautomat in Augsburg-Lechhausen – 1.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein Vorfall in Augsburg sorgt aktuell für Aufsehen: Am Dienstag, den 28. April 2026, wurde ein Verkaufsautomat in der Blücherstraße im Stadtteil Lechhausen von einem Unbekannten beschädigt. Der mutmaßliche Täter betrat um 12:45 Uhr den Automatenladen, warf einen harten Gegenstand gegen den Automaten und verließ den Ort des Geschehens, ohne etwas zu entwenden.

Unbekannter Täter flüchtet nach Vandalismus

Der Angriff auf den Automaten hatte schwerwiegende Folgen, denn die Scheibe wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Täter vom Tatort.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht derzeit nach dem unbekannten Täter. Hinweise zur Tat sind willkommen, um den Vorfall aufzuklären.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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