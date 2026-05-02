Falscher Polizist scheitert mit Betrugsversuch in Pleinfeld: Festnahme eines 21-jährigen Tatverdächtigen in Gunzenhausen

WEIßENBURG-GUNZENHAUSEN. Ein Mann hat sich am Freitagabend (01.05.2026) in Pleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen als Polizeibeamter ausgegeben, um durch eine Betrugsmasche Wertgegenstände zu erlangen. Dank der Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger im Bereich Gunzenhausen festgenommen werden.

Falscher Polizeibeamter schlägt zu

Der Täter kontaktierte telefonisch einen Anwohner in Pleinfeld und gab sich als Polizeibeamter aus. Er überzeugte den Anwohner davon, dass sein Anwesen von Einbrechern bedroht sei und dass er seine Wertgegenstände dringend sichern müsse. Kurz darauf erschien ein Mann vor Ort und nahm die Wertgegenstände entgegen. Der Anwohner schöpfte jedoch Verdacht und versuchte, die Gegenstände zurückzuerlangen, woraufhin der Betrüger flüchtete.

Erfolgreiche Fahndung

Dank eines umgehenden Notrufs bei der Polizei Mittelfranken konnten umfassende Fahndungsmaßnahmen, inklusive eines Polizeihubschraubers und des Unterstützungskommandos der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, koordiniert werden. Diese führten zur Festnahme eines 21-jährigen Tatverdächtigen im Stadtgebiet Gunzenhausen. Der Staatsanwaltschaft Ansbach zufolge wird der Verdächtige wegen des Verdachts eines Raubdelikts dem Ermittlungsrichter vorgeführt, um die Haftfrage zu klären.

Warnungen der Polizei

Die Kriminalpolizei warnt vor dieser Betrugsmasche und fordert die Bürger auf, vorsichtig zu sein und insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn zu informieren:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie sofort auf.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen.

Gehen Sie nicht auf unerwünschte Telefonate ein und geben Sie keine finanziellen Details preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an Unbekannte.

Nehmen Sie verdächtige Anrufe ernst und melden Sie diese umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Erstellt durch: Michael Petzold