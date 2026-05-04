Tragischer Unfall in Schechen: Kind stirbt bei Rückwärtsfahren
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Tragischer Unfall in Schechen: Kind stirbt bei Rückwärtsfahren

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Sonntagvormittag, den 3. Mai 2026, ereignete sich in Schechen im Landkreis Rosenheim ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Kind tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Inhalte im Überblick

Unfall bei Rückwärtsfahren

Gegen 10.30 Uhr wollte ein Familienvater mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren. Dabei befand sich seine Tochter hinter dem Pkw und wurde beim Zurücksetzen erfasst.

Sofortige medizinische Versorgung blieb ohne Erfolg

Das schwerverletzte Kind im Vorschulalter wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Trotz schneller medizinischer Versorgung konnten die behandelnden Ärzte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Ermittlungen und Unfallanalyse im Gange

Die Ermittlungen werden von der Rosenheimer Polizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, durchgeführt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

- Anzeige -
25-Jähriger in Vogtareuth mit schweren Verletzungen gefunden – Polizei ermittelt Todesumstände
Heranwachsender verursacht Unfälle und flüchtet: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Großbrand in Peitinger Werkstatt: Feuerwehr verhindert Personenschäden, Ermittlungen laufen
Großbrand in Waging am See: Stallgebäude zerstört, hoher Sachschaden, Ermittlungen laufen
Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Seeshaupt: Ermittlungen nach Zusammenstoß mit Pkw
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Unbekannte Chemikalie in Regnitzlosauer Kläranlage entdeckt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen Unbekannte Chemikalie in Regnitzlosauer Kläranlage entdeckt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Nächster Artikel Mann in Hemau bei Streit schwer verletzt: Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung Mann in Hemau bei Streit schwer verletzt: Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Folgen Sie uns

You Might also Like