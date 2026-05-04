Tragischer Unfall in Schechen: Kind stirbt bei Rückwärtsfahren

Am Sonntagvormittag, den 3. Mai 2026, ereignete sich in Schechen im Landkreis Rosenheim ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Kind tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall bei Rückwärtsfahren

Gegen 10.30 Uhr wollte ein Familienvater mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren. Dabei befand sich seine Tochter hinter dem Pkw und wurde beim Zurücksetzen erfasst.

Sofortige medizinische Versorgung blieb ohne Erfolg

Das schwerverletzte Kind im Vorschulalter wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Trotz schneller medizinischer Versorgung konnten die behandelnden Ärzte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Ermittlungen und Unfallanalyse im Gange

Die Ermittlungen werden von der Rosenheimer Polizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, durchgeführt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.