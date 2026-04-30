Falsche Wahrsagerinnen in Altötting festgenommen: Betrugsmasche aufgedeckt
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Falsche Wahrsagerinnen in Altötting festgenommen: Betrugsmasche aufgedeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ALTÖTTING – Im Landkreis Altötting fiel eine Frau auf eine vermeintliche Wahrsagerin herein und überreichte ihr über einen längeren Zeitraum hinweg erhebliche Summen an Bargeld. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft sind dem Fall auf der Spur und haben bereits Verdächtige festgenommen.

Festnahme von Tatverdächtigen in Altötting

Am 22. April 2026 gelang der Polizei in Altötting ein bedeutender Schlag gegen mutmaßliche Betrügerinnen. Bei einer geplanten Geldübergabe wurden zwei Frauen im Alter von 54 und 29 Jahren aus Ingolstadt verhaftet. Sie stehen in Verdacht, die Frau getäuscht zu haben, indem sie ihr Hilfe gegen finanzielle Vergütung anboten, um angebliche familiäre Schicksalsschläge abzuwenden. Die Opferin hatte seit Jahresbeginn Bargeld in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrags übergeben.

Intensive Ermittlungen und Durchsuchungen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein sowie der Staatsanwaltschaft Traunstein führten zur Festnahme der Tatverdächtigen. In Ingolstadt und in einem weiteren Bundesland wurden Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die 54-jährige Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen, während die 29-Jährige vorläufig auf freiem Fuß bleibt. Dennoch laufen die strafrechtlichen Ermittlungen gegen beide Frauen weiter.

Aufruf zur Vorsicht und laufende Ermittlungen

Die Traunsteiner Behörden prüfen derzeit, ob die Verdächtigen auch in anderen ähnlich gelagerten Fällen aktiv waren. Zudem wird vor Betrugsmaschen durch falsche Wahrsager gewarnt. Die Polizei rät dazu, skeptisch zu sein, wenn vermeintliche Hellseher hohe Geldbeträge verlangen, und erinnert daran, niemals größeren Bargeldsummen an Unbekannte auszuhändigen. Im Zweifel sollte die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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