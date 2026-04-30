30-Jährige mit Drogen und Arzneimitteln in Zug bei Vilshofen entdeckt – Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Niederbayern
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30-Jährige mit Drogen und Arzneimitteln in Zug bei Vilshofen entdeckt – Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

VILSHOFEN A.D. DONAU, LKR. PASSAU. Am Mittwoch, den 29. April 2026, führte eine Kontrolle in einem Personenzug zur Entdeckung von Drogen und Arzneimitteln bei einer 30-jährigen Frau. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drogenfund bei Kontrolle im Personenzug

Gegen 16:30 Uhr führten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau eine Kontrolle bei der 30-Jährigen durch. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche stießen die Beamten auf Heroin, Kokain und Tabletten, die einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz darstellen.

Zusätzlicher Fund bei Wohnungsdurchsuchung

Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte Bargeld sichergestellt werden. Alle aufgefundenen Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Weitere Ermittlungen laufen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 30-jährige Deutsche entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau fortgeführt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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