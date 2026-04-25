SEK-Einsatz in Geretsried: 75-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation festgenommen

Am Freitagabend, dem 24. April 2026, sorgte ein 75-jähriger Mann in Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, für einen umfangreichen Polizeieinsatz. Spezialkräfte der Polizei, darunter das Spezialeinsatzkommando (SEK), waren in die Maßnahmen involviert, nachdem berichtet wurde, dass der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation sei.

Polizei rückt mit Spezialeinheiten an

Gegen 18.50 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Geretsried den Hinweis, dass der betroffene Mann möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe ist und direkten Zugriff darauf hat. Aufgrund dieser Informationen und der psychischen Verfassung des Mannes wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, um eine Selbstgefährdung des 75-Jährigen zu verhindern.

Absicherung und Zugriff durch Spezialkräfte

Unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd rückten zahlreiche Polizeikräfte aus umliegenden Dienststellen und das SEK Südbayern an. Auch eine Verhandlungsgruppe wurde angefordert. Um jegliche Gefahr für die eingesetzten Beamten zu vermeiden, wurde das Wohngebäude des Mannes zunächst umstellt. Kurz darauf erfolgte der Zugriff und der Mann konnte von den Spezialkräften in Gewahrsam genommen und zur weiteren Betreuung zur Polizeiinspektion gebracht werden.

Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung oder das direkte Umfeld des Mannes.