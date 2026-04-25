Polizeieinsatz mit Spezialkräften in Kronach-Ziegelerden am Samstagmorgen

Kronach – Am Samstagmorgen führten Beamte der Kriminalpolizei Coburg im Stadtteil Ziegelerden einen Polizeieinsatz durch, bei dem auch Spezialkräfte beteiligt waren.

Kein Risiko für die Bevölkerung

Während des Einsatzes bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit, wie die Polizei mitteilte. Die Bürgerinnen und Bürger in Kronach konnten sich ohne Besorgnis weiterhin frei bewegen.

Weitere Informationen folgen

Details zu dem Einsatz sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei hat angekündigt, zusätzliche Informationen zu einem späteren Zeitpunkt bereitzustellen.