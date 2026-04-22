Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Königsbrunn und Mering in der Nähe des Mandichosees ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei waren insgesamt vier Pkw in den Unfall verwickelt.

Dabei wurden vier Personen verletzt, darunter drei leicht und eine mittelschwer. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Besonders dramatisch: Eines der beteiligten Fahrzeuge überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Neben der Feuerwehr Mering waren auch mehrere Einheiten des Rettungsdienstes sowie die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert.

Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Ein Gutachter soll die Ermittlungen vor Ort unterstützen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden, dürfte jedoch nach Einschätzung der Polizei erheblich sein.

Die Verbindungsstraße bleibt aktuell weiterhin vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.