Foto: Bruder
Polizei & CoAichach FriedbergNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Königsbrunn und Mering in der Nähe des Mandichosees ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei waren insgesamt vier Pkw in den Unfall verwickelt.

Dabei wurden vier Personen verletzt, darunter drei leicht und eine mittelschwer. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Besonders dramatisch: Eines der beteiligten Fahrzeuge überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Neben der Feuerwehr Mering waren auch mehrere Einheiten des Rettungsdienstes sowie die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert.

Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Ein Gutachter soll die Ermittlungen vor Ort unterstützen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden, dürfte jedoch nach Einschätzung der Polizei erheblich sein.

Die Verbindungsstraße bleibt aktuell weiterhin vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...