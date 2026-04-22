Fahrradfahrer in Augsburg schwer verletzt: Unfall durch geöffnete Autotür in Lechhausen

Augsburg – Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam es in der Zusamstraße im Stadtteil Lechhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Unfallhergang in Lechhausen

Gegen 8 Uhr morgens war ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Zusamstraße unterwegs. Er trug dabei keinen Helm. Eine 35-jährige Autofahrerin öffnete plötzlich ihre Autotür, woraufhin der Fahrradfahrer über die Tür flog und stürzte.

Schwere Verletzungen und Krankenhausaufenthalt

Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und prüft den Vorfall als fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Die beteiligte Autofahrerin ist 35 Jahre alt und besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der schwer verletzte Fahrradfahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.