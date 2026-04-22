Unbekannter Täter ergaunert Bargeld und Schmuck in Augsburg: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Notfall vorgetäuschter Verwandter
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Unbekannter Täter ergaunert Bargeld und Schmuck in Augsburg: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Notfall vorgetäuschter Verwandter

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, dem 21. April 2026, fiel eine Frau im Stadtteil Oberhausen einem Betrüger zum Opfer, der sich als Professor einer Klinik ausgab. Der Täter forderte von der Frau Bargeld und Schmuck, indem er einen medizinischen Notfall bei ihrer Tochter vortäuschte.

Täter gibt sich als Klinikprofessor aus

Der Anruf des Unbekannten erfolgte gegen 17:45 Uhr. Der angebliche Professor behauptete, dass die Tochter der Frau ein lebensrettendes Medikament benötige und forderte im Austausch dafür Geld und Schmuck. Die besorgte Frau übergab daraufhin die geforderten Wertsachen an eine unbekannte Abholerin.

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Der Betrug hinterließ bei der betroffenen Frau einen finanziellen Schaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Abholerin wird als etwa 30 Jahre alte Frau mit einer Körpergröße von 160 cm und osteuropäischem/slawischem Aussehen beschrieben.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Aufklärung des Falls, die unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen werden. Als Prävention rät die Polizei: Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen und überprüfen Sie Angaben durch persönliche Nachfrage. Bei verdächtigen Feststellungen sollte der polizeiliche Notruf 110 informiert werden. Weitere Präventionstipps sind auf der Webseite der Polizei unter polizei-beratung.de einsehbar.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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