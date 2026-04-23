Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2026

Lechhausen – Fahrradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Gestern am 22.04.2026 berichteten wir folgendes:

Lechhausen – Am Mittwoch (22.04.2026) ereignete sich in der Zusamstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 08.00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer ohne Helm auf der Zusamstraße. Eine 35-jährige Autofahrerin öffnete ihre Autotür. Der Fahrradfahrer flog daraufhin über die Autotür und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen die 35-Jährige.

Die 35-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der 53-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ab hier NEU:

Der 53-jährige Fahrradfahrer verstarb am heutigen Donnerstag (23.04.2026) in den frühen Morgenstunden an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls.

Göggingen – Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch (22.04.2026) war ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf dem Wertachdamm unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr meldete ein Passant einen auffälligen Fahrradfahrer, der bereits mehrfach gestürzt war. Eine Streife traf den Mann fahrend auf einem Pedelec an. Beim Annähern des Streifenwagens stürzte er erneut.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 27-Jährige drogentypisches Verhalten.

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

Der 27-Jährige besitzt die kroatische und österreichische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Die Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag (23.04.2026) leisteten zwei Männer Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Maximilianstraße.

Gegen 00.15 Uhr begingen ein 25-jähriger Mann und ein 19-jähriger Mann zunächst einen Hausfriedensbruch in einer Gaststätte. Trotz mehrmaliger Aufforderung des Inhabers verließen sie die Örtlichkeit nicht. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung zeigten sich beide Männer äußerst aggressiv. Sie verweigerten die Herausgabe ihrer Ausweisdokumente und mussten getrennt werden.

Während der Kontrolle widersetzte sich der 19-Jährige verbal und körperlich der Durchsuchung. Er beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte, die Maßnahme durch Ziehen und Winden zu verhindern. Nach seiner Fesselung konnte ein Ausweisdokument aufgefunden werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung und Stimmungsschwankungen brachten die Beamten den 19-Jährigen in den Arrest.

Der 25-Jährige verhielt sich ebenfalls aggressiv und erhob mehrfach die Arme gegen die Einsatzkräfte. Außerdem trat er ungezielt um sich und beleidigte die Beamten. Er drohte zudem, den Diensthund zu schlagen. Die Beamten brachten auch den 25-Jährigen schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die beiden Männer.

Der 19-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille, der 25-Jährige von 1,5 Promille.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die kenianische Staatsangehörigkeit.