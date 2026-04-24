Symbolbild
Augsburg StadtDillingenNews
2 Min.Lesezeit

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.04.2025

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Hochzoll – Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Donnerstag (23.04.2026) schlugen drei bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann in der Neuschwansteinstraße.

Gegen 17.15 Uhr riefen die Täter den Mann, woraufhin dieser stehen blieb und sich umdrehte. Einer der Täter versetzte ihm einen Kopfstoß, anschließend schlugen alle drei gemeinschaftlich auf ihn ein. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Drei männliche Personen

dunkle Haare, dunkle Kleidung, etwa 1,75 m bis 1,83 m groß 

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung

Am Donnerstag (23.04.2026) kam es in einem Wohnheim in der Prälat-Bigelmair-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und seinen Betreuerinnen.

Gegen 12.45 Uhr eskalierte die Situation und der Junge ging körperlich auf die Betreuerinnen los. Dabei verletzte er eine 19-jährige Betreuerin und beschädigte eine Wanduhr. Der 11-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Der Junge besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag (23.04.2026) befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Pkw unter erheblichem Alkoholeinfluss die Friedberger Straße.

Gegen 11.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Kriegshaber – Die Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (23.04.2026) fuhr eine 25-jährige Frau mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-jährige Frau.

Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

REGION

Wittislingen – Kriminalpolizei ermittelt nach Betrug

Am Donnerstag (23.04.2026) täuschten eine bislang unbekannte Frau sowie ein bislang unbekannter Anrufer einen 85-jährigen Mann und erbeuteten Wertgegenstände.

Gegen 19.30 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter den Mann an und gab sich als Oberarzt des Klinikums Großhadern aus. Der Täter behauptete, die Tochter des Mannes sei schwer krank und benötige ein teures Medikament aus der Schweiz. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Täter nach Wertgegenständen und Bargeld.

Kurz darauf erschien eine weibliche Täterin am Wohnhaus des 85-Jährigen und nahm die Wertgegenstände entgegen. Der entstandene Beuteschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die unbekannte Frau flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 25 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, athletisch, kurze schwarze Haare, rote und schwarze Kleidung, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2026

0
Hier lesen Sie Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.
Polizei & Co

Fahrradfahrer in Augsburg schwer verletzt: Unfall durch geöffnete Autotür in Lechhausen

0
Augsburg - Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam...
Bayerisches Landeskriminalamt

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

0
Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft...