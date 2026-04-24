Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.04.2025

Hochzoll – Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Am Donnerstag (23.04.2026) schlugen drei bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann in der Neuschwansteinstraße.
Gegen 17.15 Uhr riefen die Täter den Mann, woraufhin dieser stehen blieb und sich umdrehte. Einer der Täter versetzte ihm einen Kopfstoß, anschließend schlugen alle drei gemeinschaftlich auf ihn ein. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.
Die Täter wurden wie folgt beschrieben:
Drei männliche Personen
dunkle Haare, dunkle Kleidung, etwa 1,75 m bis 1,83 m groß
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei bislang unbekannte Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Oberhausen – Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung
Am Donnerstag (23.04.2026) kam es in einem Wohnheim in der Prälat-Bigelmair-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und seinen Betreuerinnen.
Gegen 12.45 Uhr eskalierte die Situation und der Junge ging körperlich auf die Betreuerinnen los. Dabei verletzte er eine 19-jährige Betreuerin und beschädigte eine Wanduhr. Der 11-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Der Junge besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr
Am Donnerstag (23.04.2026) befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Pkw unter erheblichem Alkoholeinfluss die Friedberger Straße.
Gegen 11.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen Mann.
Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.
Kriegshaber – Die Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss
Am Donnerstag (23.04.2026) fuhr eine 25-jährige Frau mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße.
Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-jährige Frau.
Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
REGION
Wittislingen – Kriminalpolizei ermittelt nach Betrug
Am Donnerstag (23.04.2026) täuschten eine bislang unbekannte Frau sowie ein bislang unbekannter Anrufer einen 85-jährigen Mann und erbeuteten Wertgegenstände.
Gegen 19.30 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter den Mann an und gab sich als Oberarzt des Klinikums Großhadern aus. Der Täter behauptete, die Tochter des Mannes sei schwer krank und benötige ein teures Medikament aus der Schweiz. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Täter nach Wertgegenständen und Bargeld.
Kurz darauf erschien eine weibliche Täterin am Wohnhaus des 85-Jährigen und nahm die Wertgegenstände entgegen. Der entstandene Beuteschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die unbekannte Frau flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.
Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:
Etwa 25 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, athletisch, kurze schwarze Haare, rote und schwarze Kleidung, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
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