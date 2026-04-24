Waldbrand bei Rohrdorf: Kripo ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung

Am Donnerstagnachmittag, den 23. April 2026, ist in zwei bewaldeten Gebieten bei Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Feuerwehreinsatz verhindert größere Schäden

Gegen 14.15 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Rosenheim eine Meldung über den Brand mehrerer Bäume in einem Waldgebiet in der Nähe von Rohrdorf. Die herbeigerufenen Feuerwehren lokalisierten zwei Flächenbrände südlich der Autobahn A8 bei der Anschlussstelle Achenmühle in Richtung München, nahe der Kreisstraße RO26. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung der Brände erfolgreich verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden.

Große Schäden an Waldfläche

Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt. Allerdings erlitten mehrere Bäume sowie eine Fläche von rund 4.000 Quadratmetern erhebliche Schäden oder wurden zerstört. Der aktuell geschätzte Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die örtliche Polizeiinspektion Brannenburg begann mit den ersten Maßnahmen direkt vor Ort. Am späten Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Rosenheimer Kriminalpolizeiinspektion die Ermittlungen, die unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgesetzt werden. Der Verdacht besteht, dass es sich um Brandstiftung handelt, und mögliche Zusammenhänge zu vorherigen Bränden werden geprüft.

Um den Vorfall aufzuklären, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wem sind am Donnerstag, den 23. April 2026, zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich südlich der A8, Anschlusstelle Achenmühle, in Fahrtrichtung München aufgefallen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten?

Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.