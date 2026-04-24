Tag der offenen Tür im Bayerischen Landeskriminalamt: Infos, Mitmach-Stationen und Musik in München
Bayerisches Landeskriminalamt
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Tag der offenen Tür im Bayerischen Landeskriminalamt: Infos, Mitmach-Stationen und Musik in München

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Wie entsteht eigentlich ein Phantombild, wie erkenne ich Falschgeld oder einen gefälschten Ausweis, was macht die Kriminologische Forschungsgruppe und wie kann ich mich vor Cyberangriffen schützen?

Informationsstände und Mitmach-Stationen

Diese und viele weitere Fragen beantworten unsere Kolleginnen und Kollegen an den unterschiedlichen Informationsständen und geben so einen Einblick in die Arbeits- und Themenbereiche des Bayerischen Landeskriminalamtes. Darüber hinaus warten ein Rundgang durch die Kriminaltechnik, verschiedene Mitmach-Stationen (auch für Kinder) und Vorführungen.

Food-Trucks und Live-Musik

Für das leibliche Wohl sorgen unterschiedliche Food-Trucks sowie ein Biergarten mit Live-Musik. Wir freuen uns, Sie persönlich im Bayerischen Landeskriminalamt begrüßen zu dürfen!

Veranstaltungsdetails

Öffnungszeiten:
10:00 bis 16:00 Uhr

Wo:
Bayerisches Landeskriminalamt, Maillingerstraße 15, 80636 München

Hinweise:
Das Bayerische Landeskriminalamt ist ein Sicherheitsbereich. Die Mitnahme von größeren Gepäckstücken, Rucksäcken und Glasflaschen ist daher nicht erlaubt. An allen Eingängen werden Einlasskontrollen durchgeführt.

Näheres finden Sie hier oder über den nachstehenden QR-Code.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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