Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen
Bayerisches Landeskriminalamt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München umfassende Ermittlungen gegen zwei Verdächtige. Der Vorwurf: Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und das Verschaffen falscher amtlicher Ausweise gemäß §§ 87, 276 StGB.

Routinekontrolle auf der A6 bei Neuendettelsau

Am Abend des 12. April 2026 überprüften Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Feucht einen PKW mit lettischem Kennzeichen auf der Bundesautobahn 6. Bei der Kontrolle auf Höhe Neuendettelsau in Richtung Waidhaus/Pilsen wurden verdächtige Gegenstände wie gefälschte Ausweisdokumente, Kameras, Drohnen, GPS-Tracker, Funkgeräte, Mobiltelefone und SIM-Karten bei den Insassen des Fahrzeugs gefunden und sichergestellt.

Verdacht auf Agententätigkeit

Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 43-jähriger Ukrainer und ein 45-jähriger Lette ohne festen Wohnsitz in Deutschland, stehen im Verdacht, im Auftrag einer ausländischen Organisation gehandelt zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Haftbefehle gegen sie erwirkt, und beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Da die Ermittlungen noch laufen, sind weitere Angaben derzeit nicht möglich. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kontakt zu den Ermittlungsbehörden

Presseanfragen werden ausschließlich über die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft München beantwortet.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Die Rosenau Gazette

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.
Bayerisches Landeskriminalamt

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

0
Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft...