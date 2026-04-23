Reza Pahlavi mahnt Westen zu mehr Engagement gegen Mullah-Regime
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Reza Pahlavi mahnt Westen zu mehr Engagement gegen Mullah-Regime

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, hat die westlichen Demokratien zu mehr Engagement gegen das iranische Regime aufgefordert.

Reza Pahlavi am 23.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Die internationalen Medien berichten über die jüngsten Wendungen in der sogenannten Diplomatie, über Waffenstillstände, Verhandlungen und Abkommen”, sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Berlin. Dabei ließen sie jedoch die tatsächliche Lage vor Ort außer Acht: “Eine Revolte einer ganzen Generation, der tiefgreifendste Aufstand im Iran seit 1979.”

“Wenn die Legitimität stirbt, beginnt die Macht zu bröckeln”, so Pahlavi. Die Frage sei nicht, ob der Wandel kommen werde – der Wandel sei im Gange. “Die eigentliche Frage ist, wie viele Iraner ihr Leben verlieren werden, während die Gemeinschaft der westlichen Demokratien weiterhin tatenlos zusieht.” Es fänden weiterhin Gräueltaten statt, die die Welt nicht sehen könne, weil das Regime den Internetzugang gesperrt und die Zeugen zum Schweigen gebracht habe.

Pahlavi befindet sich derzeit für politische Gespräche in Berlin. Treffen mit Regierungsmitgliedern sind nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius allerdings nicht geplant. Demnach sieht die Bundesregierung “keinen Anlass, mit ihm das Gespräch zu suchen”. Die Ansprechpartner für Iran seien momentan das Regime in Iran.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Die Rosenau Gazette

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.
Bayerisches Landeskriminalamt

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

0
Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft...