Niederbayern: Polizei verstärkt Kontrollen zur Verkehrssicherheit von Zweirädern

NIEDERBAYERN. Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Zweiräder sowie Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter und Segways sind fester Bestandteil des Straßenverkehrs. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung steigt allerdings auch das Risiko schwerer Verkehrsunfälle.

Aktuelle Unfallstatistik in Niederbayern

Laut Statistiken wurden im letzten Jahr in Niederbayern mehr als 41.000 Verkehrsunfälle registriert, im Vergleich zu 39.953 im Jahr 2024. Bei den motorisierten Zweirädern (Krafträdern) sank die Zahl der Verkehrsunfälle von 909 im Jahr 2024 auf 856 im letzten Jahr. Die Zahl der Verkehrstoten blieb konstant bei 17. 746 Kradfahrer wurden verletzt, verglichen mit 825 im Vorjahr.

Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs

Im Bereich der Rad- und Pedelecfahrer wurden im vergangenen Jahr 1.390 Unfälle gemeldet. Dabei erlitten 1.324 Personen Verletzungen, während es im Jahr 2024 noch 1.289 waren. Acht Radfahrer verloren ihr Leben, verglichen mit sechs im Vorjahr.

Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“

Angesichts dieser Unfallstatistiken beteiligen sich die niederbayerischen Polizeidienststellen am Dienstag, 28. April 2026, an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“. Im Rahmen des Aktionstages werden zahlreiche Kontrollen mit Fokus auf motorisierte Zweiräder durchgeführt. Die Einsatzkräfte legen dabei besonderen Wert auf die Sicherheit von Zweiradfahrern sowie die Überwachung relevanter Verkehrsvorschriften. Auch im täglichen Streifendienst wird verstärkt auf die Sicherheit im Umgang mit Zweirädern geachtet.

Das Hauptziel der Aktion ist es, durch Kontrollen, Prävention und Sensibilisierung die Verkehrssicherheit nachhaltig zu steigern und insbesondere schwere Verkehrsunfälle zu verhindern sowie Unfallrisiken bei Zweirädern zu minimieren.

Veröffentlicht: 23.04.2026, 10.30 Uhr