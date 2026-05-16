Dänische Behörde: Gestrandeter Buckelwal “Timmy” ist tot
Vermischtes

Dänische Behörde: Gestrandeter Buckelwal “Timmy” ist tot

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die dänische Umweltbehörde hat bestätigt, dass ein toter Buckelwal vor der Insel Anholt der gleiche ist, der zuvor mehrfach in der Ostsee gestrandet war.

Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ein Sender, der auf dem Rücken des Wals angebracht war, bestätigte nun seine Identität, berichtet die dänische Nachrichtenagentur Ritzau. Das Tier war im Mai im Skagerrak freigelassen worden, nachdem private Investoren die Kosten für den Transport von der Ostsee in die Nordsee übernommen hatten.

Der Wal wurde seit Donnerstag etwa 75 Meter vor der Küste von Anholt im Kattegat gesichtet. Die dänische Umweltbehörde hatte zunächst Zweifel an der Identität des Wals geäußert, diese jedoch jetzt ausgeräumt.

- Anzeige -
Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Rheinland-Pfalz
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (15.05.2026)
Feuerwehr München rettet 2-jähriges Kind aus der Isar – Einsatz an der Corneliusbrücke
Album-Charts: Blume, Social Disortion, Lindenberg, Kelly neu
Uschi Glas fühlte sich von Jungem Deutschen Film erpresst
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Großbrand in Lagerhalle in Vohburg: Sachschaden von 250.000 Euro, Pferde gerettet Großbrand in Lagerhalle in Vohburg: Sachschaden von 250.000 Euro, Pferde gerettet
Nächster Artikel Innenminister warnen vor AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt Innenminister warnen vor AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt

Folgen Sie uns

You Might also Like