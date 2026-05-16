Traum von Europa platzt in Berlin – FC Augsburg beendet drittbeste Saison mit Niederlage

Am letzten Spieltag lebte der Traum Europa beim FC Augsburg noch. Bei Union Berlin platzte dieser allerdings früh. Am Ende stand eine 4:0-Niederlage, aber zugleich auch die drittbeste Platzierung seit Zugehörigkeit zur Bundesliga.

Vor dem letzten Spieltag war der FC Augsburg sieben Spiele ungeschlagen, mit einem Erfolg in Berlin bestand die Chance auf einen Platz im Europapokal. Ein Sieg im Stadion an der alten Försterei musste her. Früh machte es sich der FCA das Ganze aber selbst schwer, schlussendlich zu schwer. Unions Keeper Klaus schlug den Ball nach einem Augsburger Angriff lange in Richtung Schäfer, der herausgeeilte Dahmen rannte Fellhauer über den Haufen. Der freiliegende Ball kam zu Ilic, der leichtes Spiel beim Führungstreffer hatte (10.).

Die ideenlosen Fuggerstädter zeigten sich geschockt, wenig lief im Spiel nach vorne zusammen. Als erneut Ilic kurz vor der Pause nach einem langen Ball von FCU-Schlussmann Klaus einschießen konnte, war der Traum von den internationalen Wettbewerben schon geplatzt. Da Freiburg in seinem Heimspiel gegen Leipzig zur Pause führte, war Platz 7 ungeachtet des eigenen Ergebnisses nach den ersten 45 Minuten bereits außer Reichweite.

FCA findet auch nach der Pause keine Antwort

Wer nach dem Seitenwechsel auf eine Reaktion der Schwaben gehofft hatte, wurde enttäuscht. Auch in Halbzeit 2 spielten überwiegend die Hausherren, Schäfer sorgte mit einem Traumschuss in den langen Torwinkel früh für die Vorentscheidung (54.). Baum versuchte mit dem ein oder anderen Wechsel noch für einen Umschwung zu sorgen, die nötigen Impulse blieben aber auch danach aus.

Defensiv stabil, vor dem Tor konsequent – so hatte sich der FCA in den letzten Spielen bewiesen und ausgerechnet diese Eigenschaften hatte er im „Finale um Europa“ lange vermissen lassen. Erst in den letzten zwanzig Minuten konnten sich die Gäste mehr vom Spiel sichern und kamen so zu besseren Situationen. Die beste Gelegenheit nagelte der kurz zuvor eingewechselte Ogundo an den Pfosten (79.).

Trotzdem eine der besten Spielzeiten der Vereinsgeschichte

Am Ende blieb es so bei der ersten Niederlage nach sieben Spielen und dem 9. Platz. Nach der „Phase Sandro Wagner“ und nur 10 Punkten aus zwölf Spielen hätte dies so niemand erwarten können. Auch wenn es mit der zweiten Europapokalteilnahme nichts wurde, kann man in der Fuggerstadt zufrieden sein. Erst zum dritten Mal in 15 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit beendete man eine Saison in der ersten Tabellenhälfte. Wie in der Vorsaison (Schlussplatzierung 11) sammelte man 43 Zähler.



1.FC Union Berlin: Klaus – Trimmel (64. Juranovic) , Doekhi, Diogo Leite, Rothe – Schäfer, Kemlein, Burke (89. Querfeld) , Ansah (65. Jeong), Burcu (71 Skarke)- Ilic (86. Bogdanov)

FC Augsburg: Dahmen – Matsima (61. Banks), Gouweleeuw, Zesiger – Wolf (61.Pedersen), Keitel (55. Massengo), Rieder, Fellhauer, Kade, Kömür (55. Ribeiro) – Gregoritsch (77. Ogundo)

Tore: 1:0 Ilic (10.), 2:0 Ilic (42.), 3:0 Schäfer (54.), 4:0 Jeong (89.)

Gelbe Karten: Trimmel, Burke | Massengo

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)