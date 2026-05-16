Unfall auf A8 bei Burgau: Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Ausweichmanöver

Am Samstagvormittag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 in Richtung München bei der Anschlussstelle Burgau. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, und zwei Personen erlitten Verletzungen.

Ausweichmanöver führt zu Kollision

Eine 21-jährige Autofahrerin geriet ins Schleudern, als sie auf den mittleren Fahrstreifen fuhr und den stockenden Verkehr zu spät bemerkte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich sie nach links aus, verlor die Kontrolle und krachte gegen die Betongleitwand. Im Verlauf des Unfalls kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 72-Jährigen sowie einem weiteren Auto eines 31-jährigen Fahrers, der ebenfalls die Betongleitwand rammte.

Komplette Sperrung und Bergung

Alle drei Fahrzeuge blockierten die Fahrbahn und mussten abgeschleppt werden. Die 21-Jährige und der 72-Jährige wurden leicht verletzt und erlitten ein Schleudertrauma und Schürfwunden im Gesicht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 23.000 Euro. Zur Bergung und Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn eine Stunde gesperrt, und der Verkehr wurde über die Rastanlage Burgauer See umgeleitet.

Strafverfahren eingeleitet

Ein Großaufgebot der Feuerwehr und mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Gegen die 21-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung angestrengt.