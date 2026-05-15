29 Verkehrssünder bei Geschwindigkeitskontrolle in Bachhagel erwischt: Vier Fahrverbote erteilt

Am Vatertag, dem 14. Mai 2026, führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth eine stationäre Geschwindigkeitsmessung auf der ST 2025 bei Bachhagel durch. Bei dieser Messaktion wurden insgesamt 29 Fahrzeuge und Fahrer beanstandet.

Strafanzeigen und Verwarnungen nach Geschwindigkeitsüberschreitungen

19 Autofahrer müssen mit einer Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit rechnen, während für 10 weitere eine Verwarnung ausgesprochen wird. Für vier Fahrzeugführer droht sogar ein Fahrverbot.

Traurige Spitzenwerte bei Geschwindigkeitsmessung

Besonders auffällige Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden ebenfalls registriert. In Fahrtrichtung Giengen an der Brenz erreichte ein Autofahrer eine Geschwindigkeit von 154 km/h, und in Fahrtrichtung Wittislingen wurde ein Fahrzeug mit 153 km/h gemessen.