Versuchter Einbruch in Dillingen: Unbekannter flüchtet ohne Beute
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Versuchter Einbruch in Dillingen: Unbekannter flüchtet ohne Beute

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Montag, den 11. Mai 2026, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Einbruchversuch in einem Einfamilienhaus im Birkenweg in Dillingen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang durch ein gekipptes Fenster.

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Überraschung im Haus

Im Inneren des Hauses wurde der Täter von der 79-jährigen Hauseigentümerin überrascht, woraufhin er die Flucht ergriff. Glücklicherweise entstand weder ein Beute- noch ein Sachschaden.

Fahndung nach dem Täter

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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