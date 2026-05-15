21-Jähriger in Augsburg mit E-Scooter bei 1,4 Promille gestoppt
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21-Jähriger in Augsburg mit E-Scooter bei 1,4 Promille gestoppt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In der Nacht zum Donnerstag, dem 14. Mai 2026, wurde ein 21-jähriger Mann im Augsburger Stadtteil Hochfeld beim Fahren eines E-Scooters alkoholisiert angetroffen. Die Polizei stoppte ihn gegen 01:30 Uhr in der Straße Alter Postweg.

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Alkoholtest bringt ernüchterndes Ergebnis

Bei der polizeilichen Kontrolle bemerkten die Beamten sofort den Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,4 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Jetzt muss sich der 21-Jährige, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Fall weiter zu klären.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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