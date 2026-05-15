Auseinandersetzung in Augsburger Linienbus: 29-Jähriger schlägt Busfahrer in Oberhausen
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Auseinandersetzung in Augsburger Linienbus: 29-Jähriger schlägt Busfahrer in Oberhausen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, ereignete sich in Oberhausen in einem Linienbus auf der Biberbachstraße ein gewaltsamer Zwischenfall. Ein 29-jähriger Mann griff während der Fahrt einen Busfahrer im Alter von 61 Jahren körperlich an.

Inhalte im Überblick

Angriff auf Busfahrer in Oberhausen

Der Übergriff führte zu leichten Verletzungen des 61-jährigen Busfahrers. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den jungen Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Polizei ermittelt gegen Angreifer

Beide Männer sind deutsche Staatsbürger. Die Polizei Schwaben Nord leitet die Ermittlungen in diesem Fall.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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